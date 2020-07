München - Die Tat geschah schon Anfang Juni - jetzt wurde der mutmaßliche Täter geschnappt. Am 8. Juni hatte sich ein unbekannter Mann laut Polizei in den Isarauen nahe der Großhesseloher Brücke nur wenige Meter neben zwei 13-Jährige gesetzt und die Hosen heruntergelassen. Während er Blickkontakt zu den Mädchen suchte, manipulierte er an seinem erigierten Geschlechtsteil. Die Mädchen machten heimlich Bilder von dem Mann und erstatteten noch am selben Tag mit ihren Eltern Anzeige, so die Polizei weiter.