Daniela und Lucas im Interview Daniela Katzenberger schließt eine Rückkehr nach Deutschland aus

Fans von Daniela Katzenberger (32) dürfen sich freuen: Am heutigen Montagabend starten drei neue Folgen ihrer Doku-Soap bei RTL II (21:15 Uhr). In "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" geben die TV-Blondine und ihr Ehemann Lucas Cordalis (51) Einblicke in ihr neues Leben auf der Insel.