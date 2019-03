Daniela Katzenbergers Mutter Iris schwelgt in Erinnerungen, als sie in ihrem Fotoalbum kramt. Einen ganz besonderen Moment teilt sie jetzt auf Instagram mit ihren Followern: "Hier ein Schnappschuss, wie ich früher mit meinen drei Kindern in den Spanien-Urlaub gefahren bin. Heute würde ich dafür 198 Shitstorms, 2.689 Strafanzeigen bekommen, das Jugendamt stände vor der Tür und die Mütter-Mafia würde mich killen. Aber hey? Uns allen hat es damals gefallen", schreibt die 51-Jährige mit vielen Zwinker-Smileys und dem Hashtag "Früher was alles besser".