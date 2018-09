Daniel Wein schwer gezeichnet

Die Eindrücke in den Tagen davor vermittelten noch ein anderes Bild: Wein war schwer gezeichnet. Beim Toto-Pokalspiel in Memmingen (1:0) gedachten die Sechzger des Verstorbenen mit einer Gedenkminute, Wein in Zivil und andere Freunde des in Giesing beliebten Kododji kamen mit auf den Platz. Wein hatte seine Basecap tief ins Gesicht geschoben, in einem Text, den der Stadionsprecher vorlas, nannten er und die anderen Freunde Kododji einen "Engel" und "lieben Menschen".