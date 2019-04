Ursula Erber (85) sieht man das Alter nicht an. Und an Rente denkt die Schauspielerin aus "Dahoam is Dahoam" noch lange nicht. Ihre Rolle als Wirtin Theres von Lasing (genau: Theresa Brunner) ist bei den TV-Zuschauern beliebt. Doch wie lebt Ursula Erber privat? Wie viele Ehemänner hatte sie? Und was bereut sie in ihrem Leben?