Kovac-Aussage: Müller ist nicht nachtragend

Ansprochen auf die Aussage von Trainer Niko Kovac, Müller käme zum Einsatz "wenn Not am Mann" sei, sagt der 30-Jährige: "Als ich nach dem Spiel mit der Aussage konfrontiert wurde, war ich natürlich überrascht. Aber ich bin bei so etwas nicht so empfindlich." Die Sache sei in einem persönlichen Gespräch mit Kovac bereits ausgeräumt worden.