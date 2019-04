Stefan Effenberg: "Niko Kovac tut mir leid"

Rummenigge hatte dort äußerst offen über die Bayern-Krise im Herbst gesprochen und Kovac dabei unverhohlen vorgeworfen, zu viel rotiert zu haben. Dass der Vorstandsvorsitzende im Live-TV derart indiskret ist, gefällt Effenberg überhaupt nicht. "Ich bekomme bei diesen Aussagen Bauchschmerzen. Niko Kovac tut mir leid. Kalle Rummenigge muss sich doch bewusst sein, dass das ein mediales Gewitter nach sich zieht und den Trainer viel Energie kostet", schreibt Effenberg, der eine Parallele zu Kovac' Ex-Klub Frankfurt zieht: "Auch wenn die Ansprüche und das Umfeld nicht zu vergleichen sind: Ich kann mich an keine einzige negative Äußerung über Kovac in Frankfurt erinnern. Das haben sie bei der Eintracht also deutlich besser gemacht, daran sollte sich der FC Bayern ein Beispiel nehmen."