Da wird Heidi glatt zur Nena "Ich geh mit dir, wohin Du willst": Klumlitz präsentiert die Eheringe

Zu dem Foto, auf dem Klum die Hand ihres Liebsten in der ihren hält, schrieb sie zudem noch den Anfangstext von Nenas Song "Leuchtturm": "Ich geh mit dir, wohin Du willst...auch bis ans Ende dieser Welt." Nicht am Ende der Welt, sondern während ihrer Flitterwochen auf Capri entstand das Foto. Das zumindest für deutsche Eheleute noch eine kleine Besonderheit aufzeigt. Denn sowohl Klum als auch Kaulitz tragen ihren Ehering an der linken Hand. Hierzulande ist traditionell eigentlich der rechte Ringfinger dafür vorgesehen.