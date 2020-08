Claudia Effenberg mit 28: Fotos von früher gefallen Fans

Ob "Vogue" oder "Elle", Claudia Effenberg zierte früher mehrere deutsche Modemagazin-Cover. Jetzt blickte die 54-jährige Ehefrau von Stefan Effenberg in ihre Vergangeheit zurück und veröffentlichte zwei Bilder, die sie in bayerischer Tracht zeigen. Einmal sieht man die junge Claudia in Lederhose und passender Weste, ein anderes Foto zeigt sie mit Janker.