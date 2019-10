Kampuschs Rat: Cyber-Opfer sollen frühzeitig Behörden einschalten

In ihrem am Dienstag erschienenen Buch "Cyberneider. Diskriminierung im Internet" (Dachbuch Verlag, Wien, 192 Seiten, 19,99 Euro) will Kampusch ihre Erfahrungen teilen und fordert härtere Strafen für Cyber-Mobber.