Parkplätze in der Humboldtstraße: Pretzl fordert Klarheit

Die Rathaus-CSU, traditionell autofreundlich – bringt das Vorgehen massiv auf. "Die Anwohner und Gewerbetreibenden haben ein Recht darauf, vor der Wahl zu erfahren, was ihnen nach der Wahl blühen kann", beschwert sich CSU-Bürgermeister Manuel Pretzl. Und fordert in einem Dringlichkeitsantrag für das Stadtratsplenum am Mittwoch, dass die städtischen Planer alle 30 Straßen benennen sollen, deren radlfreundlicher Umbau in den nächsten drei Quartalen bis zum Herbst beschlossen werden soll.