Bettelverbot soll neu gefasst werden

Die "Allgemeinverfügung Betteln" inklusive Bettelverbot soll "räumlich neu definiert" werden. Aktuell ist Betteln in der Altstadt-Fußgängerzone komplett verboten, in der Innenstadt ist "stilles Betteln" erlaubt. Auch hier gehe es um einen Kompromiss, erklärt Krause. Man wolle "klarere Rahmenbedingungen für Bettler" finden. Also noch klarer definieren, was wo erlaubt ist – und was nicht. Krause: "Wir verstehen bettelnde Menschen als Menschen in Not und verstärken die städtischen Anstrengungen, ihnen aus prekären Lebenssituationen zu helfen."