Seehofer: Allein im Asylstreit

Im Großen und Ganzen gibt sich Seehofer im Presseclub versöhnlich und sogar ein bisschen selbstkritisch. Eine der Ursachen für den Verlust der absoluten Mehrheit im Oktober, räumt er ein, "hat was mit mir zu tun". Über den Asylstreit mit der CDU im Sommer sagt der Bundesinnenminister dann zur Erklärung: Inhaltlich stelle er nichts in Frage. Bei Stil und Form habe man jedoch Fehler gemacht, "auch in der Wortwahl, auch ich".