"Im Zuge der Digitalisierung sollte es technisch kein Problem sein, den Zugriff auf Einwohnermeldedaten von jedem Rathaus aus zu ermöglichen", so Stefinger in einer Mitteilung. Der CSU-Politiker will die Personenzahl jedoch eingrenzen, damit die Landkreisgemeinden nicht von Münchnern "überrannt werden". So sollten nur Münchner in die Rathäuser der Landkreise dürfen, deren Stadtteil auch an den entsprechenden Landkreis angrenzt.