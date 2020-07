Die CSU hatte in ihrem Antrag im März gleich mehrere Visionen dafür gehabt, wie die Bebauung im Olympiapark ausschauen könnte: Die vorhandenen Parkplätze könnten tiefergelegt und der Verkehr darunter geführt werden. Als Alternative kann sich die Partei auch eine Überbauung der bestehenden Parkplätze vorstellen. So ist das bereits am Dantebad geschehen. Allerdings in einem viel kleineren Ausmaß.