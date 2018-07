Ein im Rathaus eher seltenes Bündnis aus CSU und Grünen hat gestern deshalb eine weitergehende Untersuchung angeordnet. Man werde bei den Kosten sicher noch ein bisschen was abknapsen können, ist sich Roth sicher. In München werde schließlich immer alles zu 150 Prozent genau geplant. Da sei also bestimmt noch Spielraum nach unten.