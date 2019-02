So manchem ist Weidenbusch auch deshalb unheimlich, weil er in vielen Töpfen rührt. Seit Jahren gehört er zu den Abgeordneten mit den höchsten Nebeneinkünften. Für 2016 bezifferte der "Spiegel" die Nebeneinnahmen auf 274.000 Euro. Im Landtag legt "Söders Mann fürs Grobe" ("Münchner Merkur") mitunter ein cholerisches Temperament an den Tag. Nicht nur Bayern-SPD-Chefin Natascha Kohnen sorgte sich schon um den Gesundheitszustand Weidenbuschs: "Ruhig Blut, sonst kriegen Sie noch einen Herzkasper."