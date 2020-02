CSU will Vorschläge testen

Die OB-Kandidatin sparte nicht an Seitenhieben in Richtung SPD und Grüne, die in der Fraunhoferstraße ihre Ideen eines Radweges ohne Beteiligung der Gewerbebetreibenden durchgesetzt hätten. Im Falle der Ehrengutstraße solle das anders ablaufen: An zwei Wochenenden wolle man die Ideen zunächst testen, "bei einem Kreuzungsfest wollen wir schauen, ob unsere Maßnahmen funktionieren", sagte Frank.