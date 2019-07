Nur wenig Raum für zusätzliche Bäume

Die meisten Bauprojekte, so Gardt, fänden im Bestand statt. Raum für zusätzliche Bäume sei da nur wenig. Das liegt an den vielen unter den Trottoirs und Häusern verlegten Leitungen. Auch zum Wurzeln haben Stadtbäume oft wenig Platz – und es mangelt ihnen an Wasser. Das liegt ebenfalls daran, dass die Stadt stark versiegelt ist – das Wasser fließt durch Kanäle einfach ab, statt im Boden gespeichert zu werden.

Ein Baum mit wenig Wasser spendet zwar Schatten, bringt aber weniger Kühlung durch Verdunstung. Gardt vergleicht diesen Effekt mit dem eines nassen Handtuchs.

Stichwort Versiegelung: Ohnehin müsse man viel mehr Flächen vom Beton befreien, so Gardt. Innenhöfe etwa. Und noch etwas merkt der Begrünungsexperte an: Auch an die Fassaden müsse man denken: "Die wirken wie ein Hitze-Akku." Die Lösung: Sie begrünen (wie, erklärt das Begrünungsbüro Interessierten kostenfrei, Telefon: 890 668 320). "Die Lösungen haben wir", so Gardt. Nur umsetzen müsse man sie noch.

