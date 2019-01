Hauptzweck des eintägigen Sonderparteitags ist eine möglichst glanzvolle Wahl des neuen Parteivorsitzenden und eine möglichst harmonische Verabschiedung des bisherigen. "Ich will keinen täglichen Streit um den Streits willen", hatte Söder im "Merkur" deutlich gemacht und angekündigt: "Wir müssen aber in Berlin einen Neustart machen." Was schon fast wieder zu einem deftigen Streit mit Bundesinnenminister und Noch-CSU-Chef Seehofer geführt hätte. Ein Neuanfang, belehrte Seehofer in der "Augsburger Allgemeinen" seinen Nachfolger, "kann sich ja allenfalls auf Stilfragen beziehen, denn inhaltlich arbeiten wir voll an der Realisierung des Koalitionsvertrages."

Füracker: "Manche Dinge brauchen Zeit"

Insider wollen wissen, dass Seehofer kurz darüber nachgedacht haben soll, die geplante Harmonie auf dem Parteitag durch eine süffisante Abrechnung mit denen, die ihm das Leben ganz besonders schwergemacht haben, zu stören. Aber diesen Gedanken habe er wieder fallengelassen. So wird er die anstehenden Lobeshymnen dankbar über sich ergehen lassen. Und damit ganz klar ist, was erwartet wird, hat sich Söder noch eine Steigerung von "Geschlossenheit" in Gestalt der "gemeinschaftlichen Geschlossenheit" einfallen lassen.

Doch jeder in der CSU weiß: Auch ein noch so glanzvoller Parteitag wird die Wende zum Besseren und zu einer Vier vor dem Wahlergebnis noch nicht bringen, was die Zustimmung des Wahlvolks zur Partei angeht. Diese Zustimmung ist nach der historischen Niederlage bei der Landtagswahl nach einer Umfrage eher noch weiter erodiert. Natürlich dürfen sich Spitzenpolitiker davon nicht irre machen lassen. "Manche Dinge brauchen Zeit", sagt der Oberpfälzer CSU-Bezirksvorsitzende und Finanzminister Albert Füracker. Wahrscheinlich hat er Recht.

