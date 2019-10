Dorothee Bär und Mann Oliver sind seit 13 Jahren verheiratet

Abseits der politischen Laufstege in Berlin und München lebt die 41-Jährige mit ihrer Familie in einem Mehrgenerationenhaus bei Bamberg."Aktuell ist mein Coolness-Faktor ganz weit oben. Ich hatte neulich einen Termin mit der deutschen Rapperin Shirin David", sagt Bär über ihre drei Kinder (geboren 2006, 2011 und 2012). Ihre Arbeit in Berlin bringt Trennungsschmerz mit - für beide Seiten. Sie vermisse ihre Kinder oft, glaube aber "dass ich meine Kinder fast mehr vermisse, als sie mich". Laut ihrer ältesten Tochter hat die CSU-Politikerin allerdings "null Selfie-Kompetenz".