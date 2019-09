Nach Bayerns Verkehrsminister Hans Reichhart hat sich auch Unions-Bundestagsfraktionsvize Ulrich Lange dafür ausgesprochen. Der CSU-Politiker sagte am Mittwoch in Berlin: "Wirksamer Klimaschutz funktioniert ohne deutliche Investitionssteigerungen in die Schiene nicht. Wenn die Mittel für den Neu- und Ausbau der Schieneninfrastruktur auf drei Milliarden Euro jährlich hochgefahren werden, kann auch der Münchner Flughafen eine ICE-Anbindung erhalten." Dann könne zum Beispiel auf den Kurzstreckenflug Nürnberg-München verzichtet werden.