Offenbar knirscht es bereits in der Koalition in Bayern. Sie haben die Freien Wähler heftig für deren Energiepolitik kritisiert. Wie schief hängt der Haussegen denn?

Wir arbeiten in der Koalition in Bayern insgesamt sehr gut zusammen. Aber jedem muss klar sein: Das, was man gemeinsam auf Landesebene erarbeitet, muss auch vor Ort vertreten werden. In München regieren und in den Stimmkreisen Opposition spielen, geht nicht. In der Energiepolitik dürfen wir nicht anfangen, die Versorgungssicherheit oder Bezahlbarkeit von Strom zu gefährden.