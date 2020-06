Covid-19-Komplikationen Popstar Chris Trousdale stirbt mit 34 Jahren

In einem Statement heißt es demnach, dass Chris Trousdale am 2. Juni an einer unbekannten Krankheit verstorben sei. "Seine Familie, Freunde und Fans auf der ganzen Welt werden ihn sehr vermissen." Trousdale trat bereits im Alter von acht Jahren am Broadway auf. 1999 schloss er sich der Boyband Dream Street an, die bis 2002 bestand und mit Songs wie "It Happens Every Time" und "I Say Yeah" bekannt wurde. Die Gruppe war zudem unter anderem mit Britney Spears und Aaron Carter auf Tour. Nachdem sich die Band trennte, arbeitete Trousdale als Solokünstler und Schauspieler.