Corona-Test auf der Theresienwiese: Wie bekomme ich einen Termin?

Wer sich auf das Coronavirus testen lassen will, kann mittlerweile auch komplett symptomfrei sein - die bayerische Staatsregierung hat Corona-Tests für jedermann beschlossen. Am einfachsten funktioniert das in München auf der Theresienwiese, wo die Aicher Ambulanz Union eine Teststation betreibt. Sie befindet sich direkt unterhalb der Bavaria, am Behördenhof in der Matthias-Pschorr-Straße.