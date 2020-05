München - Wer das Haus 3 in der München Klinik Schwabing betreten will, für den ist eine FFP-Schutzmaske Pflicht. Ebenfalls strengstens eingehalten werden müssen die Schutzmarkierungen auf dem Boden: Die mit gelbem Klebeband gekennzeichneten Bereiche vor den jeweiligen Türen, die in die Zimmer führen, in denen Covid-19-Patienten liegen, darf man aus Infektionsschutzgründen nicht betreten.