Klum tanzt gleich in sieben unterschiedlichen Outfits im Video des britischen Modefotografen Rankin (53). Diese könnten nicht unterschiedlicher sein und wirken wie eine Art Zeitreise durch Heidis eigene Karriere. Die 45-Jährige zeigt sich unter anderem als sexy Rockervamp mit Overknee-Stiefeln, als 70ies-Girl mit Pony, als elegante Filmdiva mit dunkelroten Lippen in einem Ball-Kleid oder in einer goldenen James-Bond-Robe inklusive Lockenpracht. Doch ein Look fällt ganz besonders ins Auge: Heidis enganliegender fast durchsichtiger Jumpsuit. Der mit breiten Perlen und Glitzer-Steinchen besetzte Einteiler überlässt beinahe nichts der Fantasie. Wird die 14. Staffel so sexy wie nie?