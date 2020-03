Die 26-jährige Anna weiß genau, wovon Völpel spricht, sie arbeitet in einem Drogeriemarkt in der Innenstadt. "Es ist unglaublich", sagt sie. "Um sieben Uhr morgens machen wir die Türen auf und der Laden ist sofort voll." Der Drogeriemarkt, in dem Anna arbeitet, befüllt seine Regale nur einmal am Tag – nämlich morgens. Viele Kunden wissen das. Und nutzen die Minuten direkt nach der Öffnungszeit, um ihre Einkaufwagen vollzuladen. "Ich finde das unsolidarisch", sagt Anna. "Die Leute stürmen in den Laden, während wir gerade erst am Aufbauen sind, labern uns von der Seite voll und reißen uns die Sachen fast aus der Hand."