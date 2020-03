Hotline der KVB ist wegen Corona überlastet

Die KVB hat das durchaus auf dem Schirm: Wie sie auf Anfrage mitteilt, war deutschlandweit, aber auch in Bayern ein stark erhöhtes Anrufaufkommen unter der Rufnummer 116 117 zu verzeichnen, unter der der ärztliche Bereitschaftsdienst zu erreichen ist. Allein am vergangenen Samstag wurden demnach in den drei bayerischen Vermittlungs- und Beratungszentralen mehr als 8.000 Anrufe, am Sonntag mehr als 7.000 Telefonate entgegengenommen und bearbeitet. Das Problem laut KVB: Viele Bürger würden die Hotline, die ausschließlich für die Betreuung und Weitervermittlung von Erkrankten – auch bei Corona- Verdacht – gedacht ist, als Infotelefon missverstehen.