Mindestabstand von zwei Metern soll eingehalten werden

In Verfahren der Landgerichte, in denen ein oder mehrere Beschuldigte in Untersuchungshaft sitzen, muss so schnell wie möglich entschieden werden. Das betrifft auch den am Dienstag ausgesetzten Prozess gegen vier junge Männer (einer von ihnen ist erst 19) wegen versuchtem Totschlags.