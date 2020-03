Strafen in München gegen Ausgangsbeschränkungen

Und wie sieht die Situation in München aus? Ein Sprecher des KVR teilte auf Anfrage mit: "Zuwiderhandlungen gegen die Allgemeinverfügung werden in München aktuell als mögliche Straftaten angezeigt und laufen deshalb komplett über das Polizeipräsidium". Heißt also: Die Stadt selbst verhängt keine Bußgelder.