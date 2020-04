Unerlaubtes Betreten eines Krankenhauses oder Pflegeheims: 500 Euro

Nicht Einhalten des Mindestabstands bei Mitnahme-Angeboten (für Restaurantbesitzer): 500 Euro

Unerlaubte Angebote für Kinderbetreuung: 2.500 Euro

Unerlaubtes Öffnen eines Ladens oder Restaurants: 5.000 Euro

Bußgeld bei Missachtung der Maskenpflicht

Ab Montag, den 27. April gilt in Bayern auch die Maskenpflicht. Das Betreten von Geschäften oder Fahrzeugen des öffentlichen Nahverkehrs ist dann ohne Mundschutz nicht mehr gestattet. Bei Zuwiderhandlung wird laut Staatskanzleichef Florian Herrmann ein Bußgeld fällig. Wie hoch dieses ausfallen wird, müsse man sehen. Die Höhe werde in den kommenden Tagen in den Corona-Bußgeldkatalog eingearbeitet.