Gorenzel holt in der Corona-Diskussion sogar noch weiter aus und plädiert "die UEFA ins Boot" zu holen. "Wenn jetzt die Schulen bis Ende April zugemacht werden, macht es Sinn, in wenigen Wochen durch zwölf Länder kreuz und quer den Mannschaften hinterher zu reisen? Man muss, wenn man ganzheitlich über den europäischen Fußball nachdenkt, bei der UEFA beginnen und sich die Frage stellen, in wieweit eine Europameisterschaft noch verantwortbar und sinnvoll ist", so der 48-jährige Osterreicher.