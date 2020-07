München - Die Enttäuschung ist groß bei Münchens Skateboardern, BMX-Fahrern, Parkour-Sportlern und Dirt-Bikern, dass es nun erst mal doch nichts wird mit dem großen Actionsport-Palast, für den die Stadt die ehemalige Eggenfabrik in Pasing hat umbauen wollen. 50 Millionen Euro dafür ausgeben – das will der Stadtrat nun nicht mehr angesichts der coronabedingten Sparmaßnahmen. Stattdessen will die grün-rote Koalition prüfen lassen, ob das Projekt in einem kleineren Umfang mit geringeren Kosten realisierbar ist. Die Verwaltung soll klären, ob sich das Zentrum in zwei Bauabschnitte aufteilen lässt – je einen für den Umbau der denkmalgeschützten Halle und für den geplanten Neubau daneben.