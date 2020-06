Tierpark Hellabrunn: Konkrete Vorschläge von ÖDP/Freie Wähler

Auch die Fraktiongemeinschaft ÖDP/Freie Wähler hat das Thema Tierpark auf der Agenda und regt dabei konkrete Hilfsmaßnahmen an. "Der Tierpark Hellabrunn könnte mit kreativen Aktionen und Programmen jetzt die Bürgerinnen und Bürger noch enger an sich binden und dabei sein wirtschaftliches Überleben sichern", heißt es in dem entsprechenden Dringlichkeitsantrag. "Beispielsweise könnte der Tierpark spezielle Corona-Tierpatenschaften anbieten oder Gutscheinprogramme ausweiten."