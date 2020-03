An diesem Platz bin ich also gestanden und habe auf Sonne gewartet, die dann erst einmal nicht kam. Dafür habe ich viele schöne Besonderheiten an diesem schönen Stück Altschwabing entdeckt. An zwei Nachmittagen hatte ich dann sogar auch mal Glück mit der Sonne, die immer mal wieder durchkam und so entstanden diese Aufnahmen: wunderschöne Fassaden an den Gebäuden, aufwendig renoviert, alles Häuser, die so um die Jahrhundertwende des letzten Jahrhunderts entstanden sind. Dazu verwinkelte Hinterhöfe, Villen, mehrstöckige alte Gebäude, schöne alte Haustüren, auch zwei kleinere, offenbar noch ältere Häuschen mit einem Tattoostudio und "Alles Wurscht, einem Imbiss mit dem Nikolaigarten, einem der kleinsten Biergärten in ganz München.