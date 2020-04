Corona-Pandemie Warten auf das Danach: Feiern, Flirten, Familie

- FAMILIE UND FREUNDE SEHEN: Schluss mit Skypen und Zoomen! Die Oma wieder in den Arm nehmen und mit dem besten Freund auf der Couch quatschen - solche Wünsche äußern in den sozialen Netzwerken derzeit viele Menschen. Aber warum fällt uns der Kontakt über das Internet so schwer? "Weil es unsere Lieben sind. Das ist doch klar", sagt der Soziologieprofessor Armin Nassehi von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. "Ich meine, das ist zwar toll, dass wir jetzt über den Computer die Möglichkeit haben, die anderen wenigstens zu sehen, aber das ist natürlich was anderes als der unmittelbare Face-to-Face-Kontakt."