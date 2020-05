Zur Zunahme von Gewalt in Münchner Familien gibt es keine aktuellen Zahlen. Jugendamts-Abteilungsleiter Ronald Wirth aber vermutet: "Da kommt eine Welle auf uns zu, wenn Kinder und Jugendliche wieder mehr Möglichkeiten haben in Schule und Kita zu sagen, was da passiert ist an häuslicher Gewalt."