Lange war das Leben in Bayern stillgelegt, doch nach und nach treten nun Lockerungen in Kraft. Neben der schrittweisen Öffnung von Schulen, der Gastronomie, Spielplätzen, Zoos und Co. gelten seit dem 6. Mai statt einer Ausgangsbeschränkung lockerere Kontaktbeschränkungen. Was das genau bedeutet, erfahren Sie hier.