Corona-Isolation auf Mallorca Daniela Katzenberger: Das ist jetzt ihr persönlicher Rückzugsort

Die Wochen der Isolation gehen auch an Daniela Katzenberger (33) nicht spurlos vorüber. "So langsam wird es wirklich schwer, Sophia und mich selbst zu beschäftigen", verrät die TV-Blondine im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. Auch für ihre Ehe mit Lucas Cordalis (52) wird die Situation zu einer echten Belastungsprobe. "Egal, wie sehr man seinen Partner liebt, jeder braucht mal Zeit für sich." Und die nimmt sich die 33-Jährige am liebsten im Badezimmer.