Um den bis vor kurzem noch offen ausgetragenen Konflikt zwischen den organisierten Fans und dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) sowie den Klubbossen ist es in den vergangenen Wochen mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen in Deutschland ruhig geworden – für ProFans-Sprecher Sig Zelt schwelt er jedoch weiter. "Eine Krise bringt einen ja dazu, zusammenzustehen – nicht körperlich, aber zumindest in Gedanken, um Solidarität zu üben", sagte Zelt in einem Interview mit dem Sportinformationsdienst: "Aber die alten Probleme werden natürlich wieder auftauchen."