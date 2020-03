Muss die Queen ihre Geburtstagsparade absagen?

Damit die Ansteckungsgefahr möglichst gering gehalten werden kann, wird offenbar auch das Schlosspersonal auf das Minimum beschränkt. Wie der Palast in einem Statement mitteilte, werden außerdem sämtliche größere Veranstaltungen, die in den nächsten Wochen für Mitglieder der Königsfamilie angestanden hätten, verschoben. Ob die alljährliche Geburtstagsparade Trooping the Colour wie geplant im Juni stattfinden kann, sei derzeit unklar, heißt es in der "Daily Mail"; ebenso steht infrage, ob die Feierlichkeiten zum 75. Jahrestag des Kriegsendes am 8. Mai aufrecht erhalten werden.