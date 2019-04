"Die Bremsanlage mit 280 Millimeter großer Bremsscheibe vorne und 220 Millimeter großer Bremsscheibe hinten sowie modernem ABS-System verschafft optimale Sicherheit bei viel Dynamik und Agilität", so die Firma MSA aus Weiden in der Oberpfalz, die den Vertrieb der exklusiven Motorradmarke übernommen hat. Zu haben ist die neue F.B Mondial HPS 300i ABS für 4.095 Euro plus 195 Euro Nebenkosten.