Clip auf Instagram Nächster Hinweis: Heidi Klum zeigt die Zähne für ihr Halloween-Kostüm

Ihr Glitzer-Auftritt mit Ehemann Tom Kaulitz (30) ist noch in aller Munde, da bastelt Heidi Klum (46) schon weiter an ihrem Kostüm für ihre legendäre Halloween-Party. Die 46-Jährige hat auf ihrem Instagram-Account ein Video veröffentlicht, in dem sie einen neuen, kurzen Einblick gewährt. "Zahnanprobe", kommentiert sie den Post. In dem in schwarz-weiß gehaltenen Clip ist zu sehen, dass nur eine Hälfte ihrer Zähne für das Kostüm verändert wird. Die Zahnprothese erinnert ein wenig an den vor allem von Rappern berühmtgemachten Grill-Zahnschmuck. Das Rätselraten unter ihren Fans geht unterdessen in den Kommentaren weiter.