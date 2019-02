Bayern-Abwehr zuletzt wackelig - Liverpool als Härtetest

Für die zuletzt ungewohnt wackelige Abwehr des FC Bayern wartet am Dienstagabend in Anfield (21 Uhr/Sky und im AZ-Liveticker) die wohl schwerste Aufgabe in dieser Saison in dieser Saison. Im Interview mit dem "kicker" hat Trainer Niko Kovac nun erklärt, wie er das furiose Angriffs-Trio der Reds stoppen will.