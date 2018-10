Der Fall Wiktorija Marinowa

Am Samstag hatte ein Spaziergänger am Ufer der Donau in Ruse an der bulgarisch-rumänischen Grenze die brutal zugerichtete Leiche Marinowas gefunden. Die TV-Moderatorin des örtlichen Senders TVN war geschlagen, vergewaltigt und dann erwürgt worden. Ihr Handy, ihr Autoschlüssel, ihre Brille und einige Kleidungsstücke sind verschwunden.