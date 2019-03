Philip Greffenius zur AZ: "Vor einem Jahr ist die Nacht der Tracht nach 17 Jahren vom Löwenbräukeller in den Paulaner am Nockherberg gezogen. Die Location am Nockherberg hat fast doppelt so hohe Kapazitäten wie der Löwenbräukeller. Die Community der Nacht der Tracht hat aber nur einen bedarf von etwa 2.000 Personen pro Veranstaltungstag. Aus diesem Grund bin ich mit Christian zu dem Entschluss gekommen, die Nacht der Tracht wieder in den Löwenbräukeller zu verlegen. Im Zuge dieser Entscheidung werde ich, beziehungsweise die Edition Sportiva, alleiniger Veranstalter sein – und Christian wird als Veranstalter ausscheiden."