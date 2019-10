Ihr Kollege an der Doppelspitze, Christian Vorländer, will mit der SPD einen klaren Kurs einschlagen: "Wir wollen eine Stadt, die kraftvoll und zukunftsorientiert vorangeht – und in der gleichzeitig niemand auf der Strecke bleibt. München ist eine erfolgreiche Stadt, sie soll aber genauso eine vielfältige, solidarische Stadt des Miteinanders sein – dafür treten wir als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ein."