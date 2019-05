Choreographie bei TSV 1860 gegen Fortuna Köln Sitzberger lobt "Münchner Löwen": "Wirklich die besten Fans der Welt"

Plakat gegen Gorenzel und Ismaik

Ganz ohne politische Botschaften ging es allerdings dann doch nicht in der Westkurve: Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel, einer der Kritiker von Sechzigs Pyro-Exzessen und zuletzt schon mehrfach in der Kurve unter Beschuss, wurde in einem Atemzug mit Investor Hasan Ismaik per Spruchband kritisiert: "Wir werden siegen und euch überleben."