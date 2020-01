Die Simbabwerin (34) war sieben Jahre lang die Frau an Harrys Seite - die beiden kennen sich in- und auswendig. Fotografen entdeckten die Schmuckdesignerin in der Ankunftshalle des Londoner Flughafens Heathrow, nur Tage nachdem Meghan und Harry ihre Entscheidung bekanntgegeben hatten. Sobald Meghan das Land verlassen hatte, während Harry noch zurückblieb, um letzte Termine wahrzunehmen und die Entscheidung mit seiner Familie zu finalisieren, rückte Chelsy an seine Seite. Das berichtet die australische Seite "New Idea".